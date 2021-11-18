Мигранты сожалеют о попытке пересечения белорусско-польской границы
Мигранты на белорусско-польской границе в соцсетях рассказывают, что они напуганы, устали и сожалеют о попытке пересечь границу, сообщает Интерфакс-Украина.
"Те, кто говорят, что границы открыты - они не открыты. Это ложь. (...) Контрабандисты распространяют слухи", - написал из мигрантов в соцсетях.
"Не приходите сюда, не следуйте за толпой. Здесь плохо. Я заплатил контрабандисту $4,5 тыс. и не смог пересечь границу", - добавил он.
Сейчас на белорусской стороне границы видны автобусы, на которых планируется вывезти мигрантов, желающих покинуть приграничную зону.