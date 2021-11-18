Мигранты сожалеют о попытке пересечения белорусско-польской границы

Мигранты на белорусско-польской границе в соцсетях рассказывают, что они напуганы, устали и сожалеют о попытке пересечь границу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Те, кто говорят, что границы открыты - они не открыты. Это ложь. (...) Контрабандисты распространяют слухи" , - написал из мигрантов в соцсетях.

"Не приходите сюда, не следуйте за толпой. Здесь плохо. Я заплатил контрабандисту $4,5 тыс. и не смог пересечь границу" , - добавил он.

Сейчас на белорусской стороне границы видны автобусы, на которых планируется вывезти мигрантов, желающих покинуть приграничную зону.