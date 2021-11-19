Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября 2021

В пятницу, 19 ноября, 15-й лунный день лунного календаря. Полная Луна находится в знаке зодиака Телец, сообщает Корреспондент.

Луна в Тельце – хорошее время для планирования прибыли, решения финансовых вопросов, капиталовложений и покупки вещей для длительного пользования. Также подходит для дел, связанных с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

19 ноября – день искушений. Велика вероятность осложнения отношений с близкими окружением. Важно конкретизировать усилия и целенаправленно расходовать силы и средства.

В фазу Полной луны возрастает эмоциональная неустойчивость и беспокойство. У людей резко меняется настроение, обостряются душевные расстройства. Возможны конфликты и ссоры.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября

Овен (21.03−19.04)

Звезды обещают Овнам возможности для продвижения в карьере, образовании, общественной деятельности. Главное − не упустить шанс. Не исключены эмоциональные траты, поэтому стоит строго придерживаться плана покупок.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы окажутся в центре дискуссий и споров, где им выпадет шанс блеснуть остроумием. День пройдет под знаком положительных эмоций и хорошего самочувствия. В потоке впечатлений и дел важно не забывать о близких.

Близнецы (21.05−21.06)

День Близнецов располагает к творчеству и проявлению себя. Звезды советуют направить энергию на укрепление материального положения и самообразование.

Рак (22.06−22.07)

Звезды сулят Ракам удачное начало нового дела и возможность блеснуть талантами. Рекомендуется проявить осторожность во время принятия важных решений и заручиться поддержкой со стороны.

Лев (23.07−22.08)

Львам стоит полностью окунуться в работу: звезды обещают быстрый и весомый результат их начинаниям. Целенаправленная деятельность завершится хорошим известием или приятной встречей.

Дева (23.08−22.09)

День принесет Девам положительные перемены в финансовой сфере, однако непредвиденные расходы или долги могут поглотить всю прибыль. У представителей знака появится возможность проявить себя с наилучшей стороны и добиться расположения нужных людей.

Весы (23.09−22.10)

Профессиональные дела потребует от Весов максимальных усилий и повышенного внимания. В личных отношениях стоит проявить инициативу и смелость.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионам нужно контролировать эмоции и высказывания − они могут привести к неприятностям и серьезным недоразумениям. В целом день благоприятен для обращения в госструктуры, деловых встреч, оформления документов.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцов ожидает день активной борьбы и отстаивания принципов. Представители знака погрузятся в личные проблемы и могут пропустить важный момент в жизни близких. Звезды советуют даже при высокой занятости уделить время семье.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогам рекомендуется заняться самообразованием или устроить поездку. Также полезными окажутся новые знакомства. Звезды предостерегают от решения серьезных жизненных вопросов и долговременного планирования − все это лучше отложить.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеям противопоказаны азартные игры и авантюры − они не увенчаются успехом и принесут финансовые потери. Звезды советуют избегать импульсивных действий и эмоциональных решений.

Рыбы (19.02−20.03)

Отношения Рыб с окружающими могут испортиться из-за их несдержанности и внезапной агрессии. В этот день лучше не планировать начало важных дел − их исход окажется непредсказуем.