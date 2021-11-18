МИД Франции отреагировал на публикацию переписки по "Нормандии"

МИД Франции принял к сведению публикацию Россией дипломатической переписки по подготовке нормандской встречи на уровне министров. В ведомстве призвали Москву вернуться к переговорам в утвержденных форматах, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку" , - говорится в сообщении ведомства.

В МИД назвали публикацию переписки противоречащим дипломатическим правилам и обычаям. Подчеркивается, что Германия и Франция в течение нескольких месяцев работали над продолжением переговоров в нормандском формате на основе минских соглашений. Париж и Берлин выдвинули несколько конкретных предложений для этой встречи на уровне министров иностранных дел.

"Эта встреча была согласована между канцлером Меркель, президентом Макроном и российским лидером Путиным в октябре" , - отмечается в релизе.

При этом, подчеркнули в ведомстве, Россия отказалась участвовать в этой встрече. МИД Франции призвал российскую сторону вернуться к переговорам и продолжить обсуждение в уже утвержденных форматах и ​​в соответствии с согласованными принципами.