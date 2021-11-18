Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы после того, как он потерял сознание во время встречи с адвокатами, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Саакашвили находится в сознании, его состояние - стабильное.

"Он (Саакашвили - ред.) лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог" , - рассказала изданию врач-реаниматолог.

По ее словам, потеря сознания у экс-президента была краткосрочной, но при этом у него подскочило давление и ухудшились гликемические показатели. После реанимационных действий состояние Саакашвили стабильное, он находится в сознании и контактирует с окружающими.

Напомним, Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме 49 дней. Сегодня он потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.