Беларусь переместила большинство мигрантов в логистический центр

Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей в четверг и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр, сообщает Украинская правда.

Мигранты покинули стихийные лагеря возле пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы. Они перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения, где их обеспечили горячим питанием, чистой водой, спальными местами в тепле, выдается сменная одежда.

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА пишет, что мигранты " оставили границу, но надежд на открытие гуманитарного коридора не теряют ".

В польском пограничном ведомстве подтвердили, что лагеря мигрантов опустели.

"Сегодня лагерь у пограничного перехода в Брузгах опустел. Белорусские службы направили иностранцев в транспортно-логистический центр, расположенный в нескольких сотнях метров" , - говорится в сообщении ведомства.