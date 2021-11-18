Беларусь переместила большинство мигрантов в логистический центр
Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей в четверг и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр, сообщает Украинская правда.
Мигранты покинули стихийные лагеря возле пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы. Они перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения, где их обеспечили горячим питанием, чистой водой, спальными местами в тепле, выдается сменная одежда.
Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА пишет, что мигранты "
оставили границу, но надежд на открытие гуманитарного коридора не теряют".
В польском пограничном ведомстве подтвердили, что лагеря мигрантов опустели.
"Сегодня лагерь у пограничного перехода в Брузгах опустел. Белорусские службы направили иностранцев в транспортно-логистический центр, расположенный в нескольких сотнях метров", - говорится в сообщении ведомства.
"Других таких лагерей не было… но в других местах появлялись группы, пытавшиеся пересечь границу. Посмотрим, что будет в последующие часы... В лагере все еще есть люди, но он явно становится пустым", - сообщил спикер польской пограничной службы.