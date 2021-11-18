Кабмин поднял глобальную ставку для выплат ковидным больницам

Кабинет министров увеличил тариф по пакету "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" до 634 330 грн с 1 ноября 2021 года, сообщает Интерфакс-Украина.

“Мы видим необходимость увеличить стоимость ковидного пакета, который будет выплачиваться тем медучреждениям, которые работают с больными COVID-19. Дополнительно пациентов за эти деньги будут обеспечивать лекарственными средствами, необходимыми для лечения в условиях интенсивной терапии и медицинской помощи в условиях дневного стационара”, – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщалось, вопрос о целесообразности увеличения тарифа был обсужден на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которое состоялось 29 октября в Одессе.