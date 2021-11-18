Германия выполняет соглашение с США по "Северному потоку-2"

Германия выполняет взятые на себя обязательства по "Северному потоку-2", прописанные в американо-германском соглашении. Его немецкий канцлер Ангела Меркель и президента США Джо Байден заключили этим летом, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом рассказала журналистам временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Германия сказала, что она строго будет придерживаться регуляторных требований ЕС (в отношении "Северного потока-2" , - ред . ﻿)", - сказала Квин.

Она добавила, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации газопровода до приведения к нормам законодательства ЕС, США рассматривают как выполнение Германией своих обязательств по соглашению.