В центре Киева в мусорном баке нашли части человеческого тела

В центре Киева в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего, сообщает УНН.

“В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт”, — говорится в сообщении полиции Киева.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают возможных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, расположенных рядом.

“Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего человека и розыска лиц, причастных к убийству”, — отмечают в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.