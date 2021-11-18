"Зеленые" еврооблигации: Ощадбанком могут заняться британские правоохранители

Руководство "Гарантированного покупателя", Ощадбанка и правительства могут стать фигурантами уголовного расследования в Великобритании по факту махинаций с "зелеными" еврооблигациями "Укрэнерго" и нанесения ущерба европейским банкам и инвестиционным фондам, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"В Британии есть любопытные структуры, напоминающие наше НАБУ. Это Serious Fraud Office и Financial Conduct Authority (Управление по финансовому регулированию и надзору). Если суд пойдет в неожиданном направлении, украинские чиновники, замешанные в цепочке странных решений и манипуляций с деньгами международных инвесторов, окажутся под угрозой уголовного преследования в ЕС, Великобритании и даже США" , - написал журналист Сергей Лямец в Facebook..

По его словам, манипуляции с облигациями потенциально ущерб их держателям - европейским банкам и инвестиционным фондам.

"Можно сколько угодно играться тарифами УЗ или ставками ренты на руду. Но тут - инструменты, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже. Соответственно, на них распространяется юрисдикция английского права, включая уголовное право. И уж если у бумаг было целевое предназначение - значит, оно должно соблюдаться. Иначе - дело переходит в Лондонский суд и даже имеет шансы на успех" , - добавил он.

По его словам, в поле зрения британских Serious Fraud Office и Financial Conduct Authority могут попасть официальные лица - руководители ГП "Гарантированный покупатель", Ощадбанка, Укрэнерго, Минэнерго и Кабинета Министров.

По мнению журналиста, компания ДТЭК и ее кредиторы очевидно будут добиваться уголовного преследования участников процесса распределения средств "еврооблигаций".