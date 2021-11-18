Группа мигрантов пыталась проникнуть из Беларуси в Украину

Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока под видом туристов попасть в Украину из Республики Беларусь, сообщает Деловая столица.

15 иностранцев, следовавших рейсовым автобусом из Минска, с более чем выдуманной целью поездки пытались пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине 18 ноября.

Во время мер пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма.

Однако в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.

По их словам осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики путешественники решили посетить еще и Украину. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовщины.

Именно из Львова они, якобы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия.

Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.

Сообщается, что пограничники приняли решение не пропускать и вернуть путешественников в Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства.