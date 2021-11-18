Скоростной интернет на дорогах Украины появится в 2022 году

Украинские сотовые операторы за год с небольшим должны построить инфраструктуру для покрытия всех автодорог страны мобильным интернетом, сообщает UBR.

"До конца следующего года мобильные операторы обеспечат покрытие на всех автомобильных дорогах" , – пообещал заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

При этом замминистра отметил, что в стране существует " очень большая потребность в обеспечении интернета и на железной дороге ". Поэтому в правительстве приступили к разработке концепции по покрытию 4G-интернетом железнодорожных путей.

"Уже есть определенные расчеты, определенное видение используемых технологий и собственно масштаб бюджета для этого проекта" , – сообщил замминистра цифровой трансформации.

В Минцифры также рассказали об итогах работы по стимулированию развития скоростного мобильного и фиксированного интернета.

По данным ведомства, с июля 2020 года около 3 млн украинцев впервые получили доступ к "четвертому поколению" сотовой связи. Еще 8,9 млн человек, у которых раньше была возможность подключиться только к одному мобильному оператору, смогли выбирать уже между тремя 4G-игроками.

Александр Шелест отметил, что в общей сложности более 25 тыс. городов и сел уже охвачены 4G. Кроме этого, Минцифры приступило к реализации проекта "Интернет-субвенция", в рамках которого будет подключено 6 тыс. социальных объектов в 3 тыс. сел.

В результате, спрогнозировали в ведомстве, около 1 млн украинцев впервые получат доступ к оптическому интернету.