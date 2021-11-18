В Израиле угнали автомобиль главы военной разведки

В Тель-Авиве был угнан автомобиль, принадлежащий главе военной разведки АМАН генерал-майору Аарону Халиве, сообщает NEWSru.

Инцидент произошел на этой неделе. С парковки дома, в котором проживает офицер, были угнаны два автомобиля, один из которых принадлежит Халиве.

В полиции полагают, что преступникам неизвестно, кому принадлежит машина.

Отмечается, что как глава Управления военной разведки Аарон Халиве, его семья находятся под постоянной охраной. Охраняется также дом, в котором проживает офицер.

В ЦАХАЛе заявили, что этот в результате этого инцидента не был причинен ущерб государственной безопасности.