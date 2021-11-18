Группе военных в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу РФ

Болгарская военная прокуратура в четверг предъявила обвинения в шпионаже в пользу РФ группе из шести нынешних и отставных военных должностных лиц, сообщает Интерфакс-Украина.

Все шестеро были арестованы в минувшем марте, одного из арестованных впоследствии выпустили под залог. Дата начала судебных слушаний пока не объявлена. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Среди обвиняемых - бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, высокопоставленные представители Минобороны и бывший военный атташе, который обеспечивал контроль над секретной информацией в парламенте страны. По версии прокуратуры, обвиняемые собирали и передавали секретные сведения иностранному государству.

В прокуратуре полагают, что лидером группы являлся экс-сотрудник болгарской разведки, который был " выпускником школы разведки в Москве, которой ведало российское ГРУ ". По возвращении в Болгарию он, согласно утверждениям болгарской стороны, получил задание создать сеть агентов с доступом к секретным материалам, связанным с НАТО и ЕС. При этом его жена, имеющая двойное гражданство Болгарии и РФ, передавала документы в российское посольство в Софии.

Ранее между РФ и Болгарией неоднократно возникали шпионские скандалы.