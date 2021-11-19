Наличие ОСАГО будут проверять во время движения авто

Министерство внутренних дел и Моторное страховое бюро (МТСБУ) запускают новые цифровые сервисы для участников дорожного движения, сообщает UBR.

В частности, планируется внедрение решений, которые позволят проверять наличие полиса Обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) дистанционно, сообщили Моторном бюро.

"Наша инновация с МТСБУ позволяет защитить водителей от приобретения поддельных полисов и в дальнейшем позволит контролировать наличие полиса ОСАГО на автомобиль непосредственно во время движения, без его остановки" , – отметил заместитель главы МВД Сергей Гончаров.

По его словам, на сегодня такая проблема существует. А цифровые инструменты помогают ее решить.

Кроме того, в приложении "Дія" уже доступны права и свидетельство о регистрации транспортного средства. К тому же новое водительское удостоверение также можно заказать онлайн.

Среди других цифровых сервисов в МТСБУ указали на замену индивидуальных номерных знаков с доставкой на дом, а также возможность дистанционно оплатить квитанцию за нарушение ПДД. По словам Гончарова, благодаря этой инновации около 80% штрафов уплачиваются в течение нескольких дней.

Стоит отметить, что с 2018 года появилась возможность заключения электронного договора ОСАГО. С начала 2021-го уже оформлено более 4600 электронных европротоколов.

Напомним, с 1 июня 2022 года планируется увеличить страховые выплаты потерпевшим при дорожно-транспортных происшествиях, а также будут усовершенствованы правила и порядок возмещения ущерба при ДТП.