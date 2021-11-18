В ИГ рассказали о боевиках-миллиардерах

На допросах глава «минфина» ИГ, пойманный спецслужбами Турции и Ирака, раскрыл данные о ежемесячном доходе от сбыта нефти, сообщает Турецкая телерадиокомпания.

Во время наибольшей активности боевики зарабатывали $1,2 млрд в год, в основном за счет контрабанды нефти, грабежей и выкупа за похищенных людей. Об этом рассказал отвечавший за экономику в ИГ Сами Джасим. Он был заместителем уничтоженного в 2019 году главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Помимо распределения бюджетов на теракты ИГ Джасим занимался незаконной продажей нефти, газа, ископаемых и антиквариата от имени группировки. После того как летом 2014 года ИГ захватило значительную часть территории Ирака, он стал отвечать внутри группировки за безопасность в провинции Салах эд-Дин на севере страны, затем перебрался в Сирию и был назначен Абу Бакром аль-Багдади главой так называемого министерства природных ресурсов ИГ, а позднее стал заместителем лидера ИГ и руководителем «минфина».

Террористы продавали нефть владельцам небольших нефтеперерабатывающих заводов за границей или на черном рынке в Сирии. По словам Джасима, боевики получали более $500 000 ежемесячно от торговцев и бизнесменов в иракской провинции Найнава, где расположен город Мосул.

Сами Джасим аль-Джабури является вторым высокопоставленным лидером ИГ, взятым живым, что дает возможность получить от него информацию о возможностях и амбициях группировки в период «постхалифата». Тем более что аль-Джабури стоял возле истоков ИГ и взаимодействовал с его родоначальником — убитым в 2006 году лидером «Аль-Каиды в Ираке» Абу Мусабом ас-Заркави.

О поимке Джасима, также известного как Хаджи Хамид и отвечавшего за финансы группировки, 11 октября сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи. Он не указал, где произошло задержание, однако назвал это «спецоперацией за пределами границ».

В пресс-службе иракских силовиков заявили, что задержанный не только являлся соратником покойного лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, но и был близок к новому лидеру ИГ Ибрагиму аль-Хашеми аль-Курейши (Амиру Мухаммеду Саиду Абделю Рахману).