Переговоры Путина с Байденом могут пройти до конца года

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могут состояться до конца текущего года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, какие темы поднимет Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом.

"Естественно, Украина — много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное вызывает необходимость принятия адекватных мер, но принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории" , — сообщил представитель Кремля.

Он уточнил, что конкретных сроков встречи пока нет, но контакты возможны до нового года.

"Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут" , — добавил Песков.

По его словам, для Москвы предпочтительнее видеоформат, но решать будут главы государств.