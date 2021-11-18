В Житомире открыли ТЭЦ, работающую на альтернативном топливе

18 ноября в Житомире открыли первую ТЭЦ, которая будет работать на щепе. На открытии присутствовали власти города, области, посол Швейцарии в Украине Клод Вильд и глава Минрегиона Алексей Чернышов, сообщает Журнал Житомира.

Как заявил городской голова Житомира, новая ТЭЦ поможет снизить потребление газа, электроэнергии и количество выбросов углекислого газа в атмосферу.

На ТЭЦ термодинамическая установка органического цикла Ренкина будет комбинированно производить тепло и электроэнергию. Ее мощность – 1,2 МВт электрической и 7,1 МВт тепловой энергии. ТЭЦ сможет обеспечить теплом 18 тысяч человек в 73 многоквартирных домах. К тому же установка круглосуточного цикла позволит домам на трех улицах получать горячую воду круглосуточно.

В мэрии заявляют, что установка с технологическим процессом комбинированного производства тепла и электрической энергии – первая в Украине.

Топливо на ТЭЦ будет подаваться в автоматическом режиме с помощью подвижного пола. На складе же будет храниться щепа на трое суток работы станции.

Объект возводился на средства Правительства Швейцарской Конфедерации в софинансировании с местным бюджетом. Стоимость – около 300 млн грн, из которых почти 100 млн – бюджет громады.