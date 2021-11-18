В ОП назвали расследование Bellingcat спецоперацией против Украины

Расследовании Bellingcat о скандальном провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУРМО) по доставке в страну десятков российских боевиков ЧВК "Вагнер", в Офисе президента Украины назвали большой дезинформационной спецоперацией против Украины, сообщает Сегодня.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Сейчас, наконец, можно предварительно расставить все точки над "i" в большой и скандальной истории с "вагнеровцами". Буду говорить жестко. На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства" , – считает Подоляк.

Подоляк отметил, что сначала из Москвы сделали вброс, что украинской разведкой руководят из ЦРУ. Затем – что это была большая международная "спецоперация" с участием американских, турецких, израильских и британских спецслужб.