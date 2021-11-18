Парламент Австрии лишил экс-канцлера Курца депутатского иммунитета

В четверг, 18 ноября, парламент Австрии принял решение о лишении неприкосновенности лидера Австрийской народной партии, бывшего канцлера страны Себастьяна Курца, сообщает Деловая столица.

Данное решение было принято единогласно.

Курц был защищен парламентским иммунитетом после ухода с поста федерального канцлера и перехода в Национальный совет. Теперь он может снова оказаться под следствием по обвинению в злоупотреблении доверием и даче ложных показаний.

Сам Курц неоднократно подчеркивал, что он заинтересован в быстром прояснении ситуации и отверг обвинения в связи с делом об опросах/рекламе и свои показания в парламентской комиссии, заявив, что не совершал никаких уголовных преступлений.

9 октября Себастьян Курц объявил об отставке с должности канцлера Австрии.