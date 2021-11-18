Резников встретился с главой Пентагона

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в США для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны подняли вопрос противодействия агрессии Российской Федерации, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Стоит отметить, что это был первый визит Резникова в США в качестве министра обороны Украины.

"Мы ценим помощь народа США в противодействии российской агрессии. Наша главная цель - дальнейшее укрепление партнерства между Украиной и США" , - написал министр.

My 1st visit to Washington DC as the Minister of Defense.I’m grateful to the US side & my colleague @SecDef for this meeting.We appreciate the assistance of the US people in countering Russian aggression.Our main goal is to further strengthen partnership between & pic.twitter.com/YM7EuBfOXr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 18, 2021

Как отметил Резников, Российская Федерация игнорирует озабоченность и призывы к диалогу от международного сообщества, в связи с чем США и Украина должны приступить к решительным действиям, чтобы приглушить агрессию со стороны Кремля.

"У Кремля высокие и толстые стены, они не слышат слов озабоченности и призывов к диалогу, но понимают действия. С США мы должны обсудить, каким должен быть ответ на российскую агрессию. Это должна быть своего рода прививка от опасного вируса агрессии" , - добавил министр.