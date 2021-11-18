Гетманцев объяснил механизм получения тысячи гривен за вакцинацию

Почему тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса можно получить только в приложении "Дія", рассказал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщает Украина 24.

"Эта программа в первую очередь про поддержку бизнеса, который пострадал в результате коронакризиса. Поэтому, собственно, есть определенные виды деятельности, за которые можно будет расплачиваться этими сертификатами. Тысячу гривен может получить каждый через приложение "Дія". На сегодняшний день в приложении "Дія" уже 10 млн наших сограждан, 10 млн граждан в программе, в которую можно зайти с компьютера — это могут быть те же самые люди, могут быть другие. Но так или иначе, 10 млн — это значительное количество людей" , — сказал он.

Гетманцев объяснил, что дает приложение "Дія" и что делать тем, у кого его нет.

"Приложение "Дія" дает возможность избежать любой бюрократии, коррупции, и сделать процесс получения тысячи гривен довольно простым. И самое главное — избежать распространения коронавируса при любом контакте с другим человеком. Я предлагаю всем установить приложение "Дія". Мы должны понимать, что этот механизм призван для того, чтобы оказать помощь людям и бизнесу. Если человек не имеет телефона, он должен воспользоваться помощью внуков и детей, очень просто там зарегистрироваться, это пять минут" , — сказал он.

Нардеп добавил, что средства на эту программу пойдут из перевыполнения государственного бюджета на текущий год.