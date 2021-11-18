Полиция получила доступ к мобильному телефону Полякова
Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что следственные органы практически закончили расследование смерти народного депутата Антона Полякова, сообщает Сегодня.
Об этом глава МВД Украины рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Сейчас заканчивается проведение всех необходимых экспертиз. Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова. И я думаю, в ближайшее время представители национальной полиции расскажут все. Собственно сложился весь пазл этого происшествия", – заявил Монастырский.