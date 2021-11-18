Готовится этапирование Саакашвили из тюремной больницы

Готовится этапирование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы, предположительно, в военный госпиталь города Гори, сообщает Интерфакс-Украина.

На территории Глданской тюрьмы, отмечают грузинские СМИ, находятся министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", а у ворот тюрьмы в автомобиле находится мать экс-президента Гиули Аласания.

Брат политика Гиоргий Саакашвили сообщил журналистам, что он прибыл к тюрьме в связи с распространившейся информацией о якобы переводе Михаила Саакашвили в госпиталь.

"Главное - спасти жизнь Миши" , - сказал он.

Кроме того, СМИ отмечают, что на территорию Глданской тюрьмы въехал реанимобиль.

Ранее в четверг сообщалось, что после встречи с адвокатами Саакашвили потерял сознание и упал. После проведения реанимационных процедур состояние Саакашвили стабилизировалось.