В ООН назвали причину роста цен на продукты в ближайшие годы

Высокие тарифы на контейнерные перевозки могут привести к повышению мировых потребительских цен на 1,5 процента к 2023 году. Такая причина подорожания продуктов названа в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Лента.Ру.

Если рост ставок на контейнерные перевозки в ближайшее время продолжится, то это приведет к значительному увеличению цен на импорт (в среднем на 11 процентов). Высокие ставки в первую очередь скажутся на товарах с низкой добавленной стоимостью, таких как мебель, текстиль, одежда и изделия из кожи.

Как отмечается в докладе, пандемия усугубила проблемы, которые уже существовали в отрасли морского транспорта. Например, речь идет о нехватке рабочей силы и потребностях в инфраструктуре. Криз усугубляется закрытием границ и отсутствием международных рейсов. В результате сотни тысяч моряков оказываются в море без возможности замены.