У Байдена прокомментировали планы Путина на встречу до конца года

В Администрации президента США допускают возможные переговоры главы государства Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, однако более конкретных планов пока нет﻿. Об этом заявила пресс-секретарь белого дома Джен Псаки, сообщает Деловая столица.

Псаки сказала, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" в отношении переговоров Путина и Байдена.

"Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем" , — добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным могут состояться до конца года. Главной темой переговоров, по его словам, станет Украина.