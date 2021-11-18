Макрон призвал давить на Лукашенко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на лидера Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию миграционных потоков на границе с Европой. Об этом говорится в заявление Елисейского дворца, сообщает Лента.Ру.

Французский президент провел переговоры с президентом и премьером Польши Анджеем Дудой и Матеушем Моравецким, обсудив ситуацию на белорусско-польской границе. Оба телефонных разговора были посвящены ситуации на польско-белорусской границе. Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон подтвердил свою полную солидарность с Польшей и спросил своих собеседников о развитии ситуации.

Также в администрации лидера Франции напомнили, что в понедельник, 15 ноября, Макрон провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых «оба президента договорились работать над деэскалацией миграционного кризиса». В связи с этим Макрон призвал Путина «использовать свое влияние на Александра Лукашенко».