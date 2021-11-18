В Румынии на военном заводе произошел взрыв, есть жертвы

На юге Румынии произошел взрыв на военном заводе. Четыре человека погибли и четверо получили ранения, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как информируют местные СМИ, представители здравоохранения заявили, что взорвалась противопехотная мина, когда несколько сотрудников работали над ее обезвреживанием.

Представитель местной службы экстренной помощи Октавиан Фулгер сообщил, что четверо раненых находятся в стабильном состоянии. По словам Фулгера, по факту инцидента начато расследование.

Предприятие в Бэбене входит в группу Energotech, производит вооружения и боеприпасы, является поставщиком минобороны Румынии и НАТО.