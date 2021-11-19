Олимпийскую чемпионку РФ обвинили в употреблении допинга

Тяжелоатлетке из России Оксане Сливенко предъявили обвинение в употреблении запрещенных препаратов. Она уже отбывала дисквалификацию за допинг﻿, сообщает Сегодня.

Сливенко попала в список из 13 спортсменов, кому предъявили обвинение. ﻿Перепроверка с использованием новых методов выявила наличие запрещенного препарата в пробе Сливенко, взятой на чемпионате Европы в апреле 2012 года, сообщает championat.com.

Сливенко является единственной российская олимпийская чемпионка в тяжелой атлетике. Медали с Игр-2008 ее точно не лишат, зато у нее могут отобрать золото чемпионата Европы 2012 года.

Спортсменка уже отбыла дисквалификацию за допинг с 2018 по 2020 год. Сейчас ей 34 года. В случае нового отстранения она может завершить карьеру.