Маск провел видеосовещание с младшим сыном на коленях

Совет по космическим исследованиям национальных академий провел онлайн-встречу с Илоном Маском. Однако великий изобретатель пришел на выступление не один – рассказывать о программе SpaceX Starship инженеру помогал его 16-месячный сын X, сообщает 24 Канал.

К восторгу публики Маск-младший, полное имя которого X Æ A-XII, стал неожиданным гостем на мероприятии. Когда к Илону Маску подошла очередь говорить, и он включил камеру, малыш X сидел у него на коленях.

Пока предприниматель рассказывал о программе SpaceX Starship, мальчик со всей серьезностью размахивал руками и стучал по столу. X был взволнован и что-то говорил на своем детском языке. Илон Маск уловил связь с сыном.

"Ракета" , – ответил малышу X Илон, показывая на экран.

Через несколько минут можно было увидеть, как другой человек вошел в комнату и забрал малыша X. Когда сына изобретателя оторвали от папы, он был очень недовольным, что вылилось в плач. Кадр из видеозвонка стал вирусным и широко распространяется в социальных сетях.

"Илон и ребенок проводят презентацию Starship. Как он однажды сказал мне "Марсу нужны дети" , – написал в своем твиттере известный американский журналист Кристиан Дэвенпорт.

Elon and baby giving a Starship presentation. As he once told me, “Mars needs babies.” pic.twitter.com/bC6tMuHs7Z — Christian Davenport (@wapodavenport) November 17, 2021

Малыш X родился 4 мая 2021 года в семье Илона Маска и известной певицы из Канады Граймс. Хотя полное имя мальчика выглядит сложным – X Æ A-XII Musk, его произношение довольно простое "ex-eye".