19 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Международный мужской день, Всемирный день туалета, День женского предпринимательства, Международный день борьбы с издевательствами, Всемирный день профилактики жестокого обращения с детьми, Международный день цельных злаков, сообщает УНИАН.

В Украине - День стеклопроизводителя, День работников гидрометеорологической службы, в Германии - День супа, в США - День Рокки и Буллвинкля, День американского производства, День замещающего учителя, День равных возможностей, День игры на волынке, День макиато, День пожелания плохого дня, День игры "Монополия", в Таиланде - Праздник духа воды и света "Лойкратхонг", в Индии - День рождения гуру Нанака, День мучеников в штате Уттар-Прадеш, День интеграции, в Бразилии - День флага, в Пуэрто-Рико - День открытия, на Мали - День освобождения, в Белизе - День народа гарифуна, в Монако - Национальный день.

Памятные даты 19 ноября, годовщины и события

В 1190 году был учрежден Тевтонский орден - немецкий католический духовно-рыцарский орден. Он возник в Палестине во время крестовых походов. Римский папа Климент III утвердил орден как "Братство Тевтонской церкви Святой Марии Иерусалимской" в 1191 году. А при Папе Римском Иннокентии III он был преобразован в духовно-рыцарский орден, задачами которого стали: защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической церкви. В качестве весьма малочисленной церковной организации он существует до сих пор в Германии.

В 1703 году в этот день в Бастилии умер узник, вошедший в историю как "человек в железной маске".

19 ноября 1819 года в Мадриде в специально выстроенном дворцовом здании открылся музей, известный миру как Прадо - одна из богатейших художественных галерей мира. Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. И только после национализации в 1868 году музей получил свое нынешнее название - Музей Прадо.

Его художественная коллекция содержит множество шедевров во всех жанрах живописи. Она составлена на основе собрания испанских королей и располагает шедеврами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Суврбарана, Тициана, Эль Греко и других великих мастеров. Сегодня Национальный музей Прадо является одним из символов Испании.

Кроме того, это - один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. Здание музея представляет собой выдающийся образец позднего испанского классицизма. На данный момент коллекция музея насчитывает более 8600 полотен. Периодически картины из музея экспонируются на выставках в других странах.

В 1891 году была продана первая игрушечная железная дорога. Это произошло в немецком Геппинзене.

В 1946 году Генассамблеей ООН была принята Резолюция против религиозного и расового преследования.

В 1969 году американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществил посадку на Луну.

В 1969 году известный бразильский футболист Эдсон Арантес ду Насименту забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче.

В 1978 году в результате массового самоубийства членов секты "Храм народов", руководимой Джимом Джонсом, в Гайане погибли 911 человек.

В 1987 году на аукционе за рекордную сумму 5,5 миллиона долларов был продан автомобиль "1931 Bugatti Royale".

В 2004 году произошла самая масштабная драка в истории американского спорта - между клубами НБА "Детройт Пистонс" и "Индиана Пэйсерс".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 ноября чтит память святителя Павла - исповедника, патриарха Константинопольского, и мученицы Клавдии Анкирской. Другие названия праздника: "Павел", "Павел исповедник", "Клавдия", "Ледоставы".

Что сегодня нельзя делать

Не занимайте и не одалживайте деньги. Чтобы не рассердить Клавдию, нельзя есть в этот день мясные продукты. Она может наслать болезни и неприятности. Постарайтесь не обижать домашних животных.

Приметы на 19 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

снегопад - зима будет снежной;

нет ветра - скоро похолодает;

алая заря - к ливню;

звездное небо - к морозу, звезд не видно - к снегопаду.

Именины 19 ноября

Именины у Павла, Германа, Клавдии, Александры, Виктора и Никиты.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева.