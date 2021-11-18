В Греции усиливают карантинные ограничения

Начиная с понедельника, 22 ноября, в Греции будут ужесточены карантинные правила. Они коснутся непривитых от коронавирусной болезни граждан страны. Невакцинированные не смогут посещать кинотеатры, музеи, спортивные клубы даже при наличии отрицательного теста на COVID-19, сообщает Корреспондент.

По информации местных СМИ о новых ограничениях для непривитых объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после резкого увеличения количества инфицированных коронавирусом в последние несколько недель.

"Невакцинированные больше не смогут посещать закрытые общественные помещения даже при наличии отрицательного теста на коронавирус. Сейчас людям без прививки запрещено посещать только рестораны, кафе, бары и ночные клубы" , - отметил политик.

По словам Мицотакиса, план кабинета министров состоит в том, чтобы "Рождество в этом году было лучше, чем в прошлом". При этом глава правительства уточнил, что непривитым прихожанам церквей разрешено посещать службы при наличии негативного результата теста на коронавирус.

Кроме того, правительство страны приняло решение сократить срок действия сертификата для вакцинированных лиц старше 60 лет до семи месяцев. После истечения этого срока у них будет месяц, чтобы сделать бустерную прививку от болезни.