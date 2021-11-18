Меркель прокомментировала публикацию переписки по "Нормандии"
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что публикация МИД РФ дипломатической переписки о подготовке нормандской встречи на уровне министров была "не таким уж и сюрпризом", сообщает Корреспондент.
"То, что публикуются письма (министров иностранных дел Германии, Франции и России - ред.), не такой уж и сюрприз", - сказала Меркель во время пресс-конференции в четверг, добавив, что многие свои письма она читает в СМИ.
По ее словам, она очень рассчитывала на нормандскую встречу на уровне министров, однако та сорвалась.
"Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит", - добавила канцлер Германии.