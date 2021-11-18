Меркель прокомментировала публикацию переписки по "Нормандии"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что публикация МИД РФ дипломатической переписки о подготовке нормандской встречи на уровне министров была "не таким уж и сюрпризом", сообщает Корреспондент.

"То, что публикуются письма (министров иностранных дел Германии, Франции и России - ред.), не такой уж и сюрприз" , - сказала Меркель во время пресс-конференции в четверг, добавив, что многие свои письма она читает в СМИ.

По ее словам, она очень рассчитывала на нормандскую встречу на уровне министров, однако та сорвалась.