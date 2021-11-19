В НАН дали прогноз COVID-смертности украинцев до конца года

К концу 2021 года коронавирусная болезнь может унести жизни еще 15-20 тысяч украинцев. Общее число смертей от COVID-19 может составить до ста тысяч, сообщает Обозреватель.

Таким прогнозом поделился Игорь Бровченко, он является руководителем рабочей группы Национальной академии наук (НАН) Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID-19, в интервью DW. По его словам, реальные показатели смертности от заболевания, по меньшей мере, вдвое выше.

Такие цифры в разы выше показателей прошлого 2020 года. Тогда от коронавируса в Украине умерло почти 20 тысяч человек по официальной статистике. Бровченко отметил, что последние несколько дней смертность от COVID-19 в Украине не растет, однако утверждать, что она пошла на спад, нельзя, отметил эксперт.

По состоянию на 15 ноября официальные данные показали, что за 2021 год от коронавируса уже скончались 57 тысяч украинцев.

"До конца года (2021 года) общее количество жертв с начала пандемии, по официальным данным, может достигнуть 90-100 тысяч смертей" , – сказал Бровченко, добавив, что такой сценарий развития событий наиболее реалистичен.

В то же время в нашем государстве продолжается пиковый период смертности от коронавируса. На днях, по словам эксперта, вероятно, может начаться уверенное падение.