В ОП вручили ветеранам и семьям погибших военных ордера на квартиры

Во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак вручил восемь ордеров на жилье участникам боевых действий и родным военнослужащих, погибших при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Укринформ.

«Это - первые шаги благодарности и уважения к героям и их семьям, которые государство демонстрирует реальными делами. Безусловно, то, что сделали вы и ваши близкие, должно быть оценено сегодня, а не когда-то. Мы только начинаем и будем продолжать в будущем» , – отметил Ермак.

Получая ордер, Артем, сын военного Александра Бердеса, погибшего при исполнении задач в зоне проведения АТО в 2015 году, отметил:

«Для меня это много значит – могу теперь с гордостью сказать, что у меня есть будущее».

Парень также избрал военную профессию.

Также отмечается, что волонтер Оксана Лазебник, которая занимается детьми погибших героев, выразила благодарность Зеленскому и представителям Офиса Президента за помощь в предоставлении жилья.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подчеркнула, что ветеранская политика, в частности, вопрос обеспечения жильем, является приоритетом для нынешней власти. Она выразила надежду, что в следующем году поддержка военных будет увеличена.

Советник – уполномоченный Президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая добавила, сейчас наблюдает едва ли не самую большую за последние восемь лет поддержку и содействие власти в решении проблемных вопросов защитников и их семей.

Во вручении также принял участие заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.