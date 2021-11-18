В Германии обновился суточный максимум COVID-заболеваний

Заболеваемость COVID-19 в Германии достигла новых рекордных значений - 65 371 новый случай в течение 24 часов. Такие данные обнародовал Институт Роберта Коха, сообщает Укринформ.

Это на 15 175 случаев больше, чем в четверг, на прошлой неделе, когда впервые с начала пандемии была пересечена 50-тысячная отметка.

В целом рекорды фиксируются в стране 11-й день подряд, а показатель заболеваемости за 7 дней вырос до 336,9 на 100 тысяч населения. За последние сутки скончались 264 человека с вирусной инфекцией.

«На данный момент мы находимся в тяжелом положении. У нас действительно будет очень плохое Рождество, если мы не будем принимать контрмеры сейчас» , – предупредил президент Института Роберта Коха Лотар Виллер.

Он предполагает, что подлинные цифры заболеваемости в два-три раза больше, чем лабораторно подтвержденные.