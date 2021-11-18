В ГУР назвали направления спецоперации РФ против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины. Военные маневры Москвы достигнут пика в январе, сообщает Корреспондент.

Об он заявил в эфире "Право на владу". Буданов отметил, что Российская Федерация при этом преследует конкретную цель.

"Замысел Москвы очень прост - дестабилизация внутри, используя очень много нарративов. От антивакцинаторов к недовольству по разным причинам. Далее, миграционных кризис, преследующий цель возмущения общества, масштабный энергетический кризис, надвигающийся по нашей оценке, экономический кризис" , - заявил он.

Глава ГУР отметил, что России ведет "накопления" на определенном удалении от границы Украины.