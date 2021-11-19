Франция отказалась от локдауна для невакцинированных

Франция не будет вводить карантин для невакцинированных против COVID-19 людей. По словам президента Эммануэля Макрона, страна не будет следовать примеру соседних европейских стран, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Слова Макрона цитирует The Guardian. Он напомнил, что в стране действуют COVID-паспорта.

"Те страны, которые закрывают непривитых, - это страны, где не вступили в силу паспорта (здоровья). Поэтому во Франции в этом шаге нет нужды" , - сказал Макрон.

В ноябре во Франции стартовала пятая волна COVID-19. Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12-летнего возраста. Также во Франции рассматривают ревакцинации для лиц младше 50 лет.