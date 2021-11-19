На военной базе Ванкувера прогремел взрыв, есть пострадавшие

На базе "Комокс" вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) произошел взрыв. Десть человек пострадали, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По данным канала CTV, медицинская помощь была оказана десяти пострадавшим, четверых доставили в больницу, в том числе одного - на вертолете. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Фото: CTV News

По предварительным данным, в нежилом здании казармы, где в настоящее время проводятся ремонтные работы, прогремел взрыв бытового газа. Произошло частичное обрушение постройки.