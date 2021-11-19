В Канаде большинство новых COVID-случаев приходится на детей

В последние недели большинство новых случаев инфицирования коронавирусом в Канаде выявлено у детей до 12 лет.﻿ Об этом заявила главный санитарный врач Канады Тереза ​​Там во время брифинга в Оттаве, сообщает Укринформ.

"Во время четвертой волны наибольшее количество новых случаев инфицирования приходится на детей до 12 лет и больше вспышек заболевания фиксируется в возрастной категории начальной школы" , - сказала Там.

Она добавила, что эффективные меры эпидемиологического контроля преимущественно позволяют прекращать вспышки в школах на этапе, когда заболело всего три-четыре человека, и не закрывать учебные заведения.

В то же время, она отметила, что COVID-19 у детей редко проходит в тяжелой форме.