В Канаде большинство новых COVID-случаев приходится на детей
В последние недели большинство новых случаев инфицирования коронавирусом в Канаде выявлено у детей до 12 лет. Об этом заявила главный санитарный врач Канады Тереза Там во время брифинга в Оттаве, сообщает Укринформ.
"Во время четвертой волны наибольшее количество новых случаев инфицирования приходится на детей до 12 лет и больше вспышек заболевания фиксируется в возрастной категории начальной школы", - сказала Там.
Она добавила, что эффективные меры эпидемиологического контроля преимущественно позволяют прекращать вспышки в школах на этапе, когда заболело всего три-четыре человека, и не закрывать учебные заведения.
В то же время, она отметила, что COVID-19 у детей редко проходит в тяжелой форме.
"До сих пор было сообщено о более чем 350 тысячах случаев у детей и молодежи в возрасте до 19 лет, и только 1% из них были тяжелыми", - отметила эксперт.