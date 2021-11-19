В Венгрии введут обязательную ревакцинацию медработников

Венгрия сделает третью вакцинацию от болезни COVID-19 обязательной для всех медицинских работников. Кроме того, начиная с субботы, ношение защитных масок станет обязательным в большинстве закрытых мест, сообщает Укринформ.

По словам руководителя аппарата премьер-министра Гергели Гуляша, только вакцины могут обеспечить защиту от коронавируса, поскольку количество случаев заболевания в стране растет.

«Рекомендация правительства состоит в том, что каждый должен получить дополнительную дозу прививки, которую можно получить через четыре месяца после второй дозы» , – сказал Гуляш.

Венгрия сообщила о 10 767 новых случаях COVID-19 за последние сутки, что является самым высоким ежедневным показателем с конца марта. Ежедневное количество новых случаев болезни приближается к пику в 11 265 случаев, достигнутому во время третьей волны пандемии.

В Венгрии практически не было карантинных ограничений, а уровень COVID-вакцинации ниже среднего в странах ЕС.

Власти страны планируют внедрить более строгие ограничения, а именно: запрет массовых мероприятий, вход в рестораны, театры и кинотеатры должны осуществляться при наличии сертификата вакцинации от COVID-19.