Спецслужбы знают, кто способствовал побегу Чауса из Украины - ГУР

Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Николаю Чаусу бежать из Украины из руководства главного управления разведки Минобороны, сообщает Укринформ.

Об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Да, известно. Все необходимые показания, если это потребуется, мы предоставим следственным органам и суду. И еще раз говорю: я как представитель специальных служб никогда не комментирую деятельность специальных служб" , - заметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Уголовное производство по факту незаконного перемещения экс-судьи через государственную границу Украины расследуется ГСУ СБУ.