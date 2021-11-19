Голод на Мадагаскаре: люди едят кактусы и саранчу

От голода на Мадагаскаре, к которому привела чрезвычайная засуха, страдают 1,3 млн человек, люди едят кактусы и саранчу. Об этом в Нью-Йорке заявил координатор гуманитарной помощи ООН для Мадагаскара Исса Саного, сообщает Укринформ.

«Я призываю международное сообщество проявить солидарность с жителями Мадагаскара, которые несут основное бремя климатического кризиса, предоставить финансирование, необходимое для предотвращения гуманитарной катастрофы» , - сказал Саного.

По словам координатора, последствия сильнейшей за последние 40 лет засухи в сочетании с песчаными бурями и нашествием вредителей практически сделали невозможным для южан острова выращивать собственные пищевые продукты уже по меньшей мере три года.

«Мир не может делать вид, будто ничего не происходит. Люди на Мадагаскаре нуждаются в нашей поддержке сейчас и в будущем» , - подчеркнул Саного.

Он совершил поездку по южной части острова, где, по его словам, увидел «человеческое лицо глобального климатического кризиса» – то, как он отражается на жизни людей. В результате засухи более 1,3 млн человек столкнулись с проблемой сильного голода, в том числе около 30 000 человек – с угрожающими жизни условиями.

«Женщины, дети, семьи едят кактусы или саранчу, чтобы выжить из-за этой засухи, более полумиллиона детей страдают от острого недоедания, - сказал он. – И это происходит в стране и регионе, которые менее причастны к изменению климата».

Кризис заставил родителей забирать детей из школы, чтобы они помогали искать пищу и воду, рассказал он. Некоторым семьям "пришлось продать все свое личное имущество, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой им не хватит надолго", сказал Саного.