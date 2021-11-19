Шмыгаль встретится в Вене с канцлером Австрии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник во время рабочего визита в Вену проведет встречу с федеральным канцлером Австрии Александером Шалленбергом, сообщает Укринформ.

"В понедельник, 22 ноября, федеральный канцлер Александер Шалленберг примет с рабочим визитом в Вене Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля" , – проинформировали в канцелярии австрийского главы правительства.

Встреча украинского премьера и австрийского канцлера состоится в 13:00 (по местному времени). После рабочих переговоров запланирована совместная пресс-конференция.