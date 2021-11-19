В США предложили не признавать президенство Путина после 2024 года

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства. Речь идет о принятии документа в том в том случае, если он примет участие в выборах 2024 года, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию Росси от 2020 года "вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств", поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов, говорится в их пресс-релизе.

"Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно" , - говорится в релизе.

Отмечается, что резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.