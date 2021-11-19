Байден и Трюдо назвали главную общую цель

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвали свою главную общую задачу по итогам встречи в Вашингтоне, сообщает Лента.Ру.

"Главным приоритетом премьер-министра и президента остается окончание пандемии COVID-19 и повышение уровня безопасности здравоохранения" , — подчеркнули лидеры, добавив, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства по вакцинации населения мира и оказанию финансовой помощи бедным странам для восстановления экономик от последствий коронавируса.

Байден и Трюдо обсудили темы экономического сотрудничества США и Канады, изменение климата, борьбу за права человека. Также обсуждалась координация усилий разведки в рамках Five Eyes, куда входят канадские, австралийские, американские, новозеланские и британские спецслужбы. Главы государств рассмотрели взаимоотношения с Китаем, Афганистан и происходящее в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Байден, открывая в Белом доме Саммит лидеров государств Северной Америки, призвал Канаду и Мексику совместно с Соединенными Штатами бороться с пандемией коронавируса и последствиями миграционного и климатического кризиса.

Саммит лидеров государств состоялся впервые с 2016 года. На него прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.