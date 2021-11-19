Пожар в пансионате Днепра: санитарку отправили под домашний арест

Няни-санитарке, которая является одной из трех подозреваемых по делу о гибели людей в частном пансионате для престарелых в Днепре, избрали меру пресечения – ночной домашний арест. Такое решение вечером 18 ноября принял Бабушкинский райсуд Днепра, сообщает Радио Свобода.

Прокуратура ходатайствовала о содержании женщины под стражей, защита настаивала на домашнем аресте.

Ранее меру пресечения избрали еще одной задержанной по делу – администратору заведения. Она будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Третью фигурантку – предпринимательницу, организовавшую заведение, не задерживали. Ей только вручили сообщение о подозрении.

Copyright © 202﻿1 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода