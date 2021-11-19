Курс валют НБУ на 19 ноября

Курс валют НБУ на 19 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 ноября, упал на 7 коп до 26.44 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 29.97 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 4 коп до 3.61 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 35.62 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 28.51 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 6.43 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.442700 --0.072
EUR Евро 29.968800 --0.029
RUB Рубль 0.361400 --0.004
GBP Фунт стерлингов 35.615700 --0.093
CHF Швейцарский франк 28.514300 +0.018
PLN Польский злотый 6.431700 --0.011

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