Курс валют НБУ на 19 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 ноября, упал на 7 коп до 26.44 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 29.97 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 4 коп до 3.61 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 35.62 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 28.51 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 6.43 за 1 польский злотый.