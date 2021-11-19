Курс валют НБУ на 19 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 18 ноября, упал на 7 коп до 26.44 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 29.97 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 4 коп до 3.61 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 35.62 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 28.51 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 1 коп до 6.43 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.442700
|EUR
|Евро
|29.968800
|RUB
|Рубль
|0.361400
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.615700
|CHF
|Швейцарский франк
|28.514300
|PLN
|Польский злотый
|6.431700