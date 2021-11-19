США призвали грузинские власти допустить Саакашвили на заседания суда

Госдеп США призвал грузинские власти "справедливо и с достоинством" относиться к бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, а также обеспечить присутствие политика на всех заседаниях суда по его делу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы призываем правительство Грузии относиться к Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушаться к рекомендациям общественного защитника относительно надлежащего обращения" , - говорится в сообщении представителя госдепа Неда Прайса, распространенном внешнеполитическим ведомством США.

В сообщении также отмечается, что "Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных слушаниях, если он попросит об этом".