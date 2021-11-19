Прибавка к пенсии женщинам: кто может на нее рассчитывать

В Украине отличаются пенсии мужчин и женщин. Одной из причин стало то, что у женщин прерывается трудовой стаж, когда они уходят в декрет по уходу за детьми, а это влияет на размер выплат, сообщает Сегодня.

Как рассказали в Пенсионном фонде, при выходе на пенсию засчитывают не только те годы, когда женщина официально работала, а и периоды, когда она занималась воспитанием детей. Однако при условии получения пособия при рождении ребенка.

Кроме того, в стаж зачислят и время пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами. Некоторые женщины имеют дополнительные льготы от государства. На них могут рассчитывать:

женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста;

матери лиц с инвалидностью с детства.

Они имеют право на пенсию по возрасту после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет с зачислением в стаж времени ухода за детьми. А если женщина воспитывает несовершеннолетних детей, то ей положена надбавка к пенсии в размере 150 грн на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Отметим, что уже в 2022 году власти планируют увеличить пенсии женщинам при наличии 29 лет страхового стажа. Их ежемесячные выплаты возрастут на 9%.

Кто еще может рассчитывать на надбавку?

Бывшим военным разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262, могут провести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.

А судья, который вышел на заслуженный отдых, может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн благодаря перерасчету судейских зарплат. Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности. Это происходит при том, что средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн – с 3507 до 3915 грн.