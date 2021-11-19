В Британии одобрили новое лечение ВИЧ: всего 6 уколов в год

В Британии дали зеленый свет на использование новаторского инъекционного препарата для лечения ВИЧ длительного действия, чтобы сдержать распространение вируса. Оно может сократить количество дней борьбы с ним – с 365-ти до всего шести в год, сообщает Обозреватель.

Это станет хорошей альтернативой для тех больных, которые должны ежедневно принимать антиретровирусные препараты, удерживающие вирус на очень низком уровне, пишет The Mirror. Новое лечение одобрила Национальная служба здравоохранения Британии (National Health Service, NHS).

Речь идет об антиретровирусных препаратах Cabotegravir от фармкомпании ViiV Healthcare Limited и Rilpivirine от Janssen. В сочетании они удерживают количество вирусных частиц в крови (вирусную нагрузку) настолько низким, что те не могут быть обнаружены или переданы между людьми.

В Национальном институте здравоохранения и совершенства помощи (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) заявили, что такие уколы можно предлагать взрослым, которым удалось сохранить вирусную нагрузку ВИЧ на низком уровне с помощью ежедневных антиретровирусных препаратов. Но вместо них, в случае нового лечения, достаточно делать инъекцию раз в два месяца (всего шесть в год).

Результаты клинических испытаний показывают, что инъекция Cabotegravir с Rilpivirine так же эффективна в поддержке низкого количества вирусных частиц в крови.